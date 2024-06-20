شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مبيعات الشاحنات فى مصر بنسبة 18.4% بواقع 2889 شاحنة بالربع الأول من 2024 والان مع تفاصيل الخبر

ذكر أحدث تقرير لمجلس مبيعات سوق السيارات " أميك " ، أن مبيعات الربع الأول من العام الجاري 2024 شهدت انخفاض ملحوظ في مبيعات سوق الشاحنات في مصر بالمقارنة بما شهدته المبيعات خلال العام الماضي .

وسجلت المبيعات خلال هذه الفترة تراجع بنسبة 18.4% بالمقارنة بنقس الفترة من العام الماضي؛ لتحقق بيع 2889 شاحنة، بدلاً من عدد 3542 شاحنة في 2023، وذلك بعد أن سجل العام الماضي نسب تراجع وصلت لأكثر من 70% في بعض الأشهر، ويرجع للفضل للشاحنات الخفيفة التي حققت زيادة بنسبة 81.5% عن العام الماضي 2023 .

