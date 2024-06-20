الاقتصاد

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو

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واس - لندن 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ترصد "اليوم" سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو.
وسجل الجنيه الإسترليني تراجعًا اليوم، مقابل الدولار الأمريكي, والعملة الأوروبية الموحَّدة "يورو".

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو

وهبط الباوند مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.40% ليتداول عند 1.2669 دولار.
فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.05% إلى 1.1830 يورو.

كان مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) أغلق اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.82 %.

نتائج بورصة لندن

وسجل المؤشر مكاسب تعادل 67.35 نقطة، ليصل إلى 8272.46 نقطة.
ومؤشر فوتس يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية-
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MO Nasa

MO Nasa

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