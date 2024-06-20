شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ترصد "اليوم" سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو.
وسجل الجنيه الإسترليني تراجعًا اليوم، مقابل الدولار الأمريكي, والعملة الأوروبية الموحَّدة "يورو".
فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.05% إلى 1.1830 يورو.
ومؤشر فوتس يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية-
وسجل الجنيه الإسترليني تراجعًا اليوم، مقابل الدولار الأمريكي, والعملة الأوروبية الموحَّدة "يورو".
سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورووهبط الباوند مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.40% ليتداول عند 1.2669 دولار.
فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.05% إلى 1.1830 يورو.
كان مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) أغلق اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.82 %.
نتائج بورصة لندنوسجل المؤشر مكاسب تعادل 67.35 نقطة، ليصل إلى 8272.46 نقطة.
ومؤشر فوتس يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية-