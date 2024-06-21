شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح لأداء أفضل لتكييف السيارة خلال فصل الصيف.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

يعد مكيف الهواء في السيارة من الأجزاء الهامة خاصة عند الاستخدام في فصل الصيف ، لذا يقدم " الخليج 365 ط 7 نصائح للحصول على أفضل أداء لمكيف السيارة خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة صيفا ولاتي قد تصل إلي 45 خارج السيارة أما داخلها فتكون الدرجة أعلي بحوالي 3 درجات علي الأقل وإليكم هذه النصائح :

أولا : تنظيف الفلاتر

يجب فحص وتنظيف الفلاتر من قبل فنيين مختصين وهم الذين يقررون هل تحتاج للتنظيف فقط أما تحتاج للتغيير بالكامل لأنها تمتص الأوساخ والغبار والروائح غير المرغوب فيها .

ثانيا : تنظيف المداخل الهوائية

من الضروري التأكد من أن المداخل الهوائية لمكيف السيارة غير مسدودة بالأوساخ أو الحطام. يمكنك استخدام فرشاة ناعمة أو مكنسة صغيرة لإزالة الأوساخ .

ثالثا : تنظيف المكيف

لابد من تنظيف المكيف بشكل دوري ، فهو الجزء الذي يخرج الهواء البارد في المكيف واستخدم مسحوق البيكنج صودا والماء لتنظيفه بلطف يعطي نتيجة فعالة .

رابعا : التحكم في الرطوبةيجب إستخدم وظيفة التحكم في درجة الحرارة إذا كان والتأكد من أن مكيف السيارة مزودًا ببالتحكم في الرطوبة أو منقي الهواء أيضا وليس البرودة أو التسخين ، وذلك لأن تقليل مستويات الرطوبة يمكن أن يساعد في تبريد الهواء بشكل أكثر فعالية . خامسا : فحص نظام التبريديجب التأكد من أن نظام التبريد في السيارة يعمل بشكل جيد وأن مستوى الفريون فيه مناسب ، فقد تحتاج إلى زيارة فني لفحص النظام وإعادة شحنه إذا لزم الأمر. سادسا : تنظيف الداخلية بانتظامقم بتنظيف الداخلية بانتظام للحفاظ على جودة الهواء ومنع تراكم الأوساخ والروائح الكريهة ، استخدم منظفات خاصة بالسيارة لتنظيف المقاعد والأسطح الداخلية .سابعا : غلق دائرة التحكم بالهواء من الخارج



يجب ملاحظة غلق دائرة التحكم بالهواء من الخارج لأنها في حالة الفتح تقوم بعمل روائح كريهة داخل السيارة والتي تحدث أحيانا عند نسيان دائرة بل وتقلل من كفاءة التبريد داخل السيارة .