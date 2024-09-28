الاقتصاد

وزير المالية يشارك في الذكرى الثمانين لمؤسستي “بريتون وودز”

0 نشر
asmaa 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير المالية يشارك في الذكرى الثمانين لمؤسستي “بريتون وودز” والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شارك معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان في الاجتماع رفيع المستوى للذكرى الثمانين لمؤسستي “بريتون وودز”، والمنعقد في ولاية نيوهامشير الأمريكية يومي الخميس والجمعة 23 – 24 ربيع الأول 1446هـ الموافق 26 – 27 سبتمبر 2024م، لمناقشة التوجهات المستقبلية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين.

ويطلق مصطلح مؤسستي “بريتون وودز” على كل من صندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين، حيث لعبت المؤسستان منذ تأسيسهما في العام 1944م دورًا مهمًا في تحسين أداء الاقتصاد العالمي، فقد أنشئت للمساهمة في تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي، ومن ذلك دعم التجارة الدولية، إذ تضمنت اتفاقية “بريتون وودز” الأصلية خططًا لإنشاء منظمة التجارة العالمية. وتسعى المؤسستان لتحقيق أثر إيجابي ومستدام عالمي في ظل التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية.

يذكر أن هذا الاجتماع رفيع المستوى يأتي لرسم الخطط الإستراتيجية بعيدة المدى للمؤسستين، والعمل على مناقشة سبل التطوير والتحسين لأدائهما، وفق النتائج الحالية والعوامل المستقبلية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا