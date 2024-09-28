إقبال متزايد للمستثمرين من دول مختلفة على مزاد “تمور العُلا”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شهد مزاد “تمور العُلا” اليوم إقبالًا متزايدًا من المستثمرين المهتمين بقطاع النخيل والتمور من دول مختلفة، حيث تشتهر تمور العُلا بتنوعها وتميزها والتزامها بأعلى معايير الكفاءة والجودة.

ويمثل قطاع النخيل في محافظة العُلا النشاط الزراعي الأكبر من حيث المساحة التي تبلغ قرابة الـ 16,579.40 هكتارًا، وبعدد نخيل بلغ 3,116 ملايين نخلة، وإنتاج سنوي نحو 116,055.81 طنًا.

ويتميز نخيل العُلا بتنوع أصنافه وعلى رأس تلك الأصناف “برني العُلا” الذي يشكل 80 في المئة من المحصول في كل عام، إضافةً إلى الحلوة والعنبرة والمجدول.

كما نجحت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا في حملاتها التسويقية والإعلامية تحت هوية ” ذوق فخرنا” للتعريف بأنواع التمور في المحافظة، والفرص الاستثمارية التي سهلتها للمستثمرين، والمنصات المخصصة للبيع داخل وخارج المملكة.

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