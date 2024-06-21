شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط وسط مؤشرات على تحسن الطلب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط اليوم الجمعة، متجهة لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الثانية على التوالي وسط مؤشرات على تحسن الطلب وانخفاض مخزونات النفط والوقود الأمريكية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بمقدار 15 سنتًا، لتصل إلى 85.56 دولارًا للبرميل، بحلول الساعة 0356 بتوقيت جرينتش، بعد مكاسب بواقع 0.8% في الجلسة السابقة، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس بمقدار 14 سنتًا، مسجلةً 81.15 دولارًا للبرميل.

