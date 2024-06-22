شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. الضرائب تفصل فى 403 آلاف منازعة بين المصلحة والممولين والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت اليوم السبت 22-6-2024 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بسرعة تسوية المنازعات الضريبية وتيسير الفصل فيها فى المرحلة الإدارية بعيدًا عن المحاكم؛ فقد نجحنا فى تسوية والفصل فى أكثر من 461 ألف منازعة

المالية: لجان الطعن الضريبي فصلت في 403 آلاف منازعة بين «المصلحة» والممولين

الدكتور محمد معيط وزير المالية



أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بسرعة تسوية المنازعات الضريبية وتيسير الفصل فيها فى المرحلة الإدارية بعيدًا عن المحاكم؛ فقد نجحنا فى تسوية والفصل فى أكثر من 461 ألف منازعة وطعن لضريبة الدخل والقيمة المضافة خلال ٦ سنوات بضريبة نهائية مستحقة واجبة الأداء تتجاوز ٣٦٢,٥ مليار جنيه، سواءً من خلال لجان الطعن الضريبي، أو لجان إنهاء المنازعات؛ بما يتكامل مع جهود تطوير وميكنة المنظومة الضريبية التى تتسق أيضًا مع ما تتخذه الدولة من إصلاحات وتدابير وإجراءات لخلق بيئة أعمال تنافسية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية لإطلاق القدرات الإنتاجية والتصديرية، ودفع النشاط الاقتصادي، فى ظل تحديات اقتصادية عالمية وإقليمية ومحلية قاسية تفرض التحرك بشكل أكثر دعمًا للقطاع الخاص حتى يقود مسيرة التنمية والنمو من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية مع العمل على تخفيف الضغوط على الموازنة.

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 22 يونيو 2024

الذهب

تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم السبت استقرار ملحوظ عند مستويات 3140 جنيها للجرام من العيار الرئيسي 21، وسجلت أوقية الذهب خسائر ملحوظة أمس مما انعكس على المعدن النفيس في مصر، الذي أغلق تداولات أمس عند 3140 جنيها.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3589 جنيها

عيار 21 يسجل 3140 جنيها.

عيار 18 يسجل 2691 جنيها.

الجنيه الذهب 25120 جنيها.

رئيس الحج السياحى بالمدينة المنورة: لا وفيات ولا مفقودين بين حجاجنا

عودة الحجاج

أكد أحمد صالح، رئيس مكتب شؤون الحج السياحي بالمدينة المنورة التابع للبعثة المصرية للحج السياحي؛ استمرار متابعة حركة تفويج حجاج السياحة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بعد انتهائهم من أداء مناسك الحج والإشراف على إجراءات تسكينهم بمقرات إقامتهم بها حتى عودتهم بسلام إلى أرض الوطن.

وكشف صالح خلال تصريحاته ل"الخليج 365" عن أن المدينة المنورة استقبلت في الموسم الأول من الحج (قبل بدء المناسك) 8158 حاج من حجاج السياحة، في حين تستقبل 17065 حاج في الموسم الثاني (بعد انتهاء المناسك) قادمين من مكة المكرمة لاستكمال باقي برامج الحج الخاصة بهم، حيث بدأت عملية التفويج منذ 20 يونيو الجاري وتستمر حتى 27 يونيو، في حين تبدأ رحلات الحج البري في المغادرة يوم 23 يونيو، وستكون آخر رحلات مغادرة المدينة المنورة يوم 1 يوليو المقبل.



