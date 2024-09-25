شكرا لقرائتكم خبر عن «لانا» تحصل على تسهيلات من البنك السعودي الفرنسي بـ5 ملايين ريال والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سندات لأمر، فيما تهدف التسهيلات لتمويل خطابات الضمان النهائي للمشاريع بالشركة حال الحاجة. الدمام - شريف احمد - حصلت شركة لانا الطبية على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من البنك السعودي الفرنسي.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن قيمة التمويل 5 ملايين ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 1080 يوما.وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سندات لأمر، فيما تهدف التسهيلات لتمويل خطابات الضمان النهائي للمشاريع بالشركة حال الحاجة.