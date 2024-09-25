الاقتصاد

مجلس إدارة «نت وركرس» يوصي بتحويل رصيد الاحتياطي إلى الأرباح المبقاة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة نت وركرس للخدمات، أمس، إلى الجمعية العامة بالموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة إلى رصيد الأرباح المبقاة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، بلغ رصيد الاحتياطي النظامي للشركة 11,213,169ريال كما في القوائم المالية نصف السنوية المنتهية في 30-06-2024.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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