شكرا لقرائتكم خبر عن المشغولات الذهبية تتفوق على السبائك والجنيهات خلال موسم العيد والان مع تفاصيل الخبر

بعد انتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك لعام 2024، تثار عدة تساؤلات حول أكثر المنتجات مبيعًا في عيد الأضحي، حيث يزداد الطلب بصورة عامة على شراء الذهب خلال المناسبات والأعياد، ونجحت المشغولات الذهب في تصدر المشهد في سوق الصاغة مرة أخرى مقابل الجنيهات والسبائك.

كشف سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب هبوط الطلب على السبائك والعملات الذهبية في مصر بنسبة تصل إلى 80% خلال أيام عيد الأضحي المبار لعام 2024 وعاد الطلب بقوة على المشغولات الذهبية لجميع الأوزان بالتزامن مع شبكة العيد

وأضاف في تصريحات خاصة، أن المشغولات الذهب لأعيرة 18 و 21 هي الأكثر تداولاً في الأسواق حاليًا مع عودة المستهلكين لشراء المشغولات والابتعاد عن الذهب الاستثماري.

وأوضح أن أيام عيد الأضحي شهدت طلب أعلى على المشغولات الذهب مقابل العملات والجنيهات الذهب حيث عاد الطلب بصورة أفضل من الماضي، حيث كانت العملات والسبائك هي صاحبة الجزء الأكبر من مبيعات سوق الذهب.