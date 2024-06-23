شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الواردات.. الأدوية والمواد الكيماوية أبرز السلع المتراجعة خلال مارس والان مع تفاصيل الخبر

انخفضت قيمة الواردات المصرية بشكل ملحوظ في شهر مارس الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.94 مليار دولار خلال شهر مارس الماضي، بينما كانت نحو 7.09 مليار دولار لشهر مارس من عام 2023، بنسبة تراجع بلغت نحو 16.2%.

وعزت بيانات الجهاز تراجع الواردات إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها واردات مصر من الأدوية ومحضرات صيدلة وبلغت قيمة وارداتها نحو 272 مليون دولار في مارس الماضي، مقابل 366 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023، بنسبة تراجع بلغت 25.6%.

وتشير البيانات إلى أن قائمة السلع ضمت أيضا كلا من واردات المواد الكيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة بلغت نحو 183 مليون دولار في مارس الماضي، مقابل 269 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023، بنسبة تراجع بلغت 31.8%، إلى جانب واردات اللدائن بأشكالها الأولية بقيمة بلغت174 مليون دولار في مارس الماضي، مقابل 253 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023، بنسبة تراجع بلغت 31%، وأخيرا واردات مصر من الذرة وبلغت قيمتها 160 مليون دولار في مارس الماضي، مقابل 188 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023، بنسبة تراجع بلغت 15% .

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري في شهر مارس الماضي، حيث بلغت قيمة العجز نحو 2.37 مليار دولار، بينما كانت نحو 3.09 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع بلغت نسبتها 23.2%.