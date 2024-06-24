شكرا لقرائتكم خبر عن صيف براحتك.. الكهرباء توجه باستثناء الإسكندرية ومرسى مطروح من تخفيف الأحمال والان مع تفاصيل الخبر

وجهت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى، بوقف تخفيف الأحمال عن المحافظات الساحلية التى يتردد عليها المصيفون وفى مقدمتها محافظات الإسكندرية ومرسى مطروح، وذلك ليتمكن المواطنون من قضاء العطلات الصيفية دون التأثر بانقطاع التيار الكهربائي.



كما وجهت الشركة القابضة للكهرباء بعدم تطبيق جدول تخفيف الاحمال على بعض المشتركين الذين و استثنائهم من جدول تخفيف الاحمال وهى كالاتى:

1- الوحدات التى يتم تغذيتها من مصدر تغذية خاص بالمستشفيات.

2-الوحدات التى يتم تغذيتها من مصدر تغذية خاص بأقسام الشرطة.

3- الوحدات التى يتم تغذيتها من مصدر تغذية خاص بمحطات المياه و الصرف الصحي.

4- من يتعرض لفصل فى التيار الكهربائي نتيجة أعمال صيانة أو عطل فنى يستثنى من التخفيف فى نفس يوم الفصل فقط.

وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى، أعلنت أنه بناء على طلب وزارة التربية والتعليم بوقف تخفيف الأحمال خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني من الساعة الـ 8 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا، تقرر تعديل الجدول ليصبح من الساعة 3 عصرا وحتى الساعة 7 مساء.