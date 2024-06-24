شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط وخام برنت يسجل 84.84 دولار والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم لثاني جلسة على التوالي، متأثرة بصعود الدولار بعد تجدّد المخاوف من استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتًا أو 0.5 % إلى 84.84 دولار للبرميل بعد انخفاضها 0.6 % عند التسوية يوم الجمعة.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 39 سنتًا أو 0.5 % إلى 80.34 دولار للبرميل ،ويرفع صعود الدولار تكلفة شراء النفط المقوم بالعملة الأمريكية لحائزي العملات الأخرى وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وارتفعت عقود الخامين بنحو 3% في الأسبوع الماضي بفعل مؤشرات على زيادة الطلب على منتجات النفط في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم، فضلًا عن استمرار تطبيق تخفيضات الإنتاج في مجموعة أوبك+.