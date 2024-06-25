شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب الآن فى الأسواق يسجل 3160 جنيها لعيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

استهل سعر جرام الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 تعاملات الأسبوع على ارتفاع طفيف، حيث سجل مستويات 3160 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر بزيادة 10 جنيهات.

أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3610 جنيها. عيار 21 يسجل 3160 جنيها. عيار 18 يسجل 2710 جنيه. الجنيه الذهب 25280 جنيه. توقعات أسعار الذهب

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أعلى مستوى عند 2332 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2321 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2329 دولار للأونصة.

ويأتي هذا بعد أن انخفض سعر الذهب يوم الجمعة الماضية بنسبة 1.6% ليفقد كل المكاسب التي سجلها خلال الأسبوع الماضى ويغلق على انخفاض، بحسب تحليل جولد بيليون.

وصدرت بيانات عن النشاط التجاري والاقتصادى في الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضية لتظهر ارتفاع لأعلى مستوى في 26 شهر خلال يونيو بدعم من ارتفاع معدلات التوظيف، ونتج عن هذا ارتفاع الدولار الأمريكي ليسجل أعلى مستوى منذ 7 أسابيع ليسجل ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي.

قوة الدولار الأمريكي أجبرت أسعار الذهب على الانخفاض بالإضافة إلى تعافي العائد على السندات الحكومية الأمريكية، مما يعكس أن تحسن بيانات أداء القطاع الصناعي وقطاع الخدمات يوم أمس ساهمت في تقلص توقعات الأسواق بشأن خفض الفائدة هذا العام بأكثر من مرة.