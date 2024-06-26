شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات البورصة بجلسة الثلاثاء باستثناء "المقاولات" و"الطاقة" والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 5.5%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.7%، يليه قطاعات الموارد الأساسية، والتجارة والموزعون، والمنسوجات والسلع المعمرة، ومواد البناء بنسبة 1.7%، 1.6%، 1.4%، 1.3%، على التوالي.

وقفز قطاعا خدمات النقل والشحن، والخدمات التعليمية بنسبة 1.1%، 1%، على الترتيب، وزادت قطاعات السياحة والترفيه، والبنوك، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.8%، 0.7%، 0.6%، 0.4%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.1%، فيما تراجع قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.3%، وهبط قطاعا الطاقة والخدمات المساندة، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.5%.

فيما ارتفعت 6 قطاعات بالبورصة على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 1.6%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.5%، وصعد قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.3%، وزاد قطاعا الموارد الأساسية، ومواد البناء بنسبة 0.01%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة الثلاثاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعًا بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 22 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.853 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 667.1 مليون ورقة مالية بقيمة 3.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 84.8 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.59% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.4%، والعرب على 8.01%، واستحوذت المؤسسات على 42.62% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.37%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب المؤسسات العربية للبيع بقيمة 187 مليون جنيه، 39 مليون جنيه، 76.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 641 ألف جنيه، 291.3 مليون جنيه، 10.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 27264 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 33554 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 11781 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 6143 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 8890 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 2710 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 6423 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1692 نقطة.