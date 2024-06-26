شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. تراجع ثقة المستهلكين في أمريكا خلال يونيو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الحالي، نتيجة تدهور النظرة المستقبلية لحالة الاقتصاد وسوق العمل والدخول.

وتراجع مؤشر كونفرانس بورد لقياس ثقة المستهلكين خلال شهر يونيو الحالي إلى 4ر100 نقطة مقابل 3ر101 نقطة خلال الشهر الماضي وفقًا للبيانات المعدلة، في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم 100 نقطة فقط. تراجع المؤشر الفرعي وذكر تقرير معهد كونفرانس بورد المستقل للدراسات الاقتصادية أن المؤشر الفرعي لقياس التوقعات خلال الشهور الستة المقبلة تراجع بمقدار نقطتين إلى 73 نقطة، في حين ارتفع المؤشر الفرعي الذي يقيس الثقة خلال الأوضاع الحالية عن مستواه في الشهر الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تراجع الثقة على مدى السنوات القليلة الماضية في ظل معاناة المستهلكين من ارتفاع تكاليف المعيشة، وتكاليف الاقتراض، إلى جانب تراجع سوق العمل. توقعات تحسن ظروف العمل ويتوقع 5ر12% فقط من المستهلكين تحسن ظروف العمل في الأشهر الستة المقبلة، وهي أقل نسبة من نوعها منذ عام 2011 بحسب تقرير كونفرانس بورد.

وقالت دانا بترسون كبيرة المحللين الاقتصاديين في كونفرانس بورد في بيان إن "الثقة تراجعت خلال يونيو، لكنها ما زالت داخل النطاق الضيق نفسه الذي تتحرك فيه طوال العامين الماضيين، مع استمرار تغلب النظرة الإيجابية لسوق العمل حاليًا على المخاوف بشأن المستقبل.

وأضافت: مع ذلك إذا تحققت المخاوف من تراجع سوق العمل، فقد تتراجع الثقة خلال الفترة المقبلة من العام