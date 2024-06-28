شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة جى أى جى مصر بقيمة 71.5 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن صفقة على شركة جى أى جى مصر-حياة تكافل خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 440 ألف سهم بقيمة 71.5 مليون جنيه، وصفقة على شركة العربية للصناعات البترولية بحجم تداول 133.9 ألف سهم بقيمة 1.3 مليون دولار.

وبحسب التقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 2.992 مليون سهم بقيمة 88.5 مليون جنيه عبر تنفيذ 66 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالى، مدفوعًا بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.876 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 978.1 مليون ورقة مالية بقيمة 4.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 100.7 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.07% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.6%، والعرب على 7.33%، واستحوذت المؤسسات على 30.91% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.08%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 213.5 مليون جنيه، 77.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 221.4 مليون جنيه، 12.3 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 55.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 27766 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 34068 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 11998 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 6194 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 8985 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 2736 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 6558 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1669 نقطة.