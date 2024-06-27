شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 26-6-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 26-6-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعًا بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.867 تريليون جنيه.

إيقاف التداول على 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: أوراسكوم للاستثمار القابضة، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، وشركة مستشفى كليوباترا، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية.

البورصة تربح 14 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعًا بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.867 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 5.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 109.2 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.71% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.55%، والعرب على 8.74%، واستحوذت المؤسسات على 37.85% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.14%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 84.6 مليون جنيه، 41.1 مليون جنيه، 268.7 مليون جنيه، 127.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 1.4 مليون جنيه، 521 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 27500 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 33800 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 11883 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 6175 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 8958 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 2722 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.60% ليغلق عند مستوى 6526 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.30% ليغلق عند مستوى 1670 نقطة.

وصعدت أسهم 81 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 67 شركة، ولم تتغير مستويات 63 شركة.

أسهم خزينة

أعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، والنعيم القابضة للاستثمارات، وايه كابيتال القابضة، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء، إذ اشترت الأولى 650 ألف سهم، والثانية 450 ألف سهم، والثالثة 186.7 ألف سهم، والرابعة 100 ألف سهم.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وتنمية للاستثمار العقاري، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، والشرقية الوطنية للأمن الغذائي، والعالمية للاستثمار والتنمية، والمطورون العرب القابضة عدد 750 ألف سهم، 64.6 ألف سهم، 1.6 مليون سهم، 500 ألف سهم، 171 ألف سهم، 4 ملايين سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بالشركة العربية لحليج الأقطان 73.2 ألف سهم.

فيما باع مجلس إدارة شركات نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي، وكونتكت المالية القابضة، وديجيتايز للاستثمار والتقنية عدد 4 ملايين سهم، 40 ألف سهم، 300 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 100 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية عدد 1050 سهم، 1.3 مليون سهم، على التوالي.

إيقاف المصانع

أعلنت شركتا مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والصناعات الكيماوية المصرية-كيما، عن إيقاف مصانع الشركتين، وذلك لحين تحسن الظروف التشغيلية لشبكة الغاز.