شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عصمت: زيادة الصادرات من النحاس والزجاج والبلّور إلى 461 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، الحرص الكبير على دعم الشركات بهدفين الأول زيادة الإنتاج وتوفير مواردها ذاتيا، والثاني زيادة الصادرات؛ بما يعظم من قيمة وحجم صادرات قطاع الأعمال العام، والتي بلغت في قطاعات الصناعات المعدنية نحو 20.3 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى .

أضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ" الخليج 365"، أن من بين الشركات التي تحولت من الخسارة إلى الربحية، وحققت صادرات مناسبة مصانع النحاس المصرية، التي صدرت بنحو 139 مليون جنيه، وتحولت بفضل تغيير السياسات وتجديد مجلس الإدارة؛ ودعمها إلى شركة ناجحة وفى طريقها لتحقيق نجاح أكبر .

أضاف الدكتور محمود عصمت، إنه تم تصدير زجاج وبلور بقيمة نحو 282 مليون جنيه من مصانع الزجاج التابعة للقابضة المعدنية، مشيرا إنه تم تصدير منتجات حراريات من شركة الإسكندرية للحراريات بنحو 40.2 مليون جنيه، موضحا أن إجمالى صادرات الـ 3 مصانع يبلغ نحو 461 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى.

أشار محمود عصمت، أن زيادة الصادرات أولوية أولى لكل المصانع التابعة، وفق استراتيجية الدولة المصرية للوصول بالصادرات لـ 145 مليار دولارفى غضون سنوات ، بجانب زيادة الإنتاج وهما عنصران يساهمان في تحسين مؤشرات الاقتصاد الوطنى، والمساهمة في دعمه ودعم المصانع نفسها وتحسين مواردها المالية وتطوير خبراتها التصنيعية .

