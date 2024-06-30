شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فرصة استثمارية بالمدينة المنورة.. اعرف الشروط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت أمانة المدينة المنورة اليوم فرصة استثمارية، لإنشاء وتشغيل وصيانة مشروع فندقي في حي المبعوث شرق المدينة المنورة.

ويهدف المشروع إلى تنمية البنية التحتية و استقطاب المستثمرين وتحفيز الاستثمار وتنمية وتعزيز القطاع السياحي. الفرص الاستثمارية في المدينة المنورة ويقع المشروع على مساحة تبلغ 1080 مترًا مربعًا، ويضم 28 موقف انتظار.



ودعت المستثمرين الراغبين في الاستفادة من الفرصة الاستثمارية إلى الاطلاع على كراسة الشروط.

كما دعتهم إلى تقديم المستندات، ومتابعة حسابات الأمانة على مواقع التواصل الاجتماعي.