شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم.. استقرار أسعار الفراخ والبيض فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الفراخ والبيض في مصر، حيث سجلت الفراخ البيضاء استقرارا عند مستويات 85 جنيها تسليم أرض المزرعة، ليصل السعر النهائي للمستهلكين 95 جنيها للكيلو تقريباً ويختلف بحسب النطاق الجغرافي والمحافظة التي يتم البيع فيها.

وارتفعت أسعار البيض في الأسواق وذلك مع موجة الحر الشديد التي تنعكس بالسلب على عمليات تخزين البيض، ليرتفع سعر الكرتونة 15 جنيها تقريباً لتسجل 130 جنيها للبيض البلدى و145 للأبيض و150 للبيض الأحمر.

وقال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في تصريحات خاصة ، أن الأسعار بدأت تشهد هبوط بحوالي 5 جنيهات في المزارع من مستويات 90 إلي 85 جنيها حالياً مما يشير إلي هبوط في الطلب الفعلي على الدواجن البيضاء في مصر .