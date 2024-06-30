مجلس التجارة والاستثمار السعودي الأمريكي يبحث حل المعوقات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد الاجتماع الثامن لمجلس التجارة والاستثمار السعودي الأمريكي (TIFA) في واشنطن برئاسة وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للعلاقات الدولية عبدالعزيز السكران، ومساعد الممثل التجاري الأمريكي لأوروبا والشرق الأوسط براينت تريك، بمشاركة القطاعين الحكومي والخاص في البلدين.

وبحث الاجتماع تعزيز التجارة الثنائية وحل المعوقات التي تواجهها وناقش السياسات التجارية، ومراجعة اللوائح الفنية للتجارة الدولية، وإجراءات تطبيق تدابير الصحة، والصحة النباتية في المنتجات الزراعية والغذائية والدوائية، وحقوق الملكية الفكرية وسياساتها وتشريعاتها، والتجارة الالكترونية، والتعاون التجاري والاستثماري وتبادل الخبرات بين الجانبين.

كما عقد على هامش الاجتماع الثامن للمجلس اجتماع الطاولة المستديرة مع القطاع الخاص السعودي والأمريكي، وتضمن الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التجارة الثنائية بين البلدين والاستثمار في القطاعات الرئيسية للمملكة، ومناقشة التحديات والعوائق التي تواجه القطاع الخاص في التجارة والاستثمار، وتمكين الشراكات بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراتها التجارية، والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين بمجال الابتكار والتكنولوجيا والتوطين، والفرص التجارية والاستثمارية في مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، إضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى في مختلف المجالات الثنائية المشتركة.

وشارك الوفد السعودي في ورشة عمل بعنوان «الفرص التجارية بين الشرق الأوسط والولايات المتحدة» بمشاركة سفراء أمريكا في دول الخليج، والجلسة الافتتاحية في قمة الاستثمار الأمريكية (Select USA) برئاسة وزيرة التجارة الأمريكية.

كما تضمنت مشاركات الوفد السعودي: منتدى الحوار الخامس للتجارة والاستثمار الخليجي الأمريكي، وجلسة نقاش بعنوان «استثمار السعودية في التكنولوجيا»، والمنتدى الأمريكي السعودي الذي جاء بعنوان «الاستثمار في مستقبلنا المشترك»، ولقاء الطاولة المستديرة الخليجية الأمريكية، بمشاركة القطاع الخاص من الجانبين.

وشارك في الوفد كل من: وزارة التجارة، وزارة الطاقة، وزارة الاستثمار، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة التعليم، وزارة السياحة، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الهيئة العامة للتجارة الخارجية، وعدد من الهيئات والجهات الحكومية الأخرى.