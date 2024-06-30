السواحة يناقش في واشنطن توسيع الفرص الاستثمارية بالاقتصاد الرقمي

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وناقش السواحة خلال الاجتماع تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة لدعم نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة باعتبار المملكة مركزا محوريا للتقنية والابتكار، إضافة إلى مناقشة تسريع نمو التقنيات الحديثة بما يخدم التقدم العلمي والتقني في شتى القطاعات، كما ناقش الاجتماع توسيع الفرص الاستثمارية في الاقتصاد الرقمي بين البلدين الصديقين.
كما التقى السواحة بعدد من المسؤولين في البيت الأبيض؛ بحضور الأميرة ريما بنت بندر ونائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي.
واجتمع خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، مع نائبة الأمن القومي للشؤون السيبرانية والتقنيات الناشئة آن نويبرغر، لمناقشة تعزيز الشراكة في تقنيات الجيل الخامس والجيل السادس وتقنيات ORAN RAN.
كما اجتمع مع المنسق الرئاسي الخاص للبنية التحتية العالمية وأمن الطاقة أموس هوكشتاين، ومنسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي بريت ماكغورك، لمناقشة تعزيز التعاون في مجالات نمو الاقتصاد الرقمي والابتكار.
وعقد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات اجتماعا مع مدير مجلس الفضاء الوطني شيراج باريك، لتعزيز وبناء الشراكات في مجال الفضاء، والمجالات الاستثمارية بين البلدين في اقتصادات الفضاء وتقنياته، وتعزيز استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، إضافة إلى تأهيل وتنمية المواهب الوطنية.
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