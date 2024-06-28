شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة ابدأ تدعم المصانع المتعثرة.. وصاحب مصنع يعرض تجربته والان مع تفاصيل الخبر

قدمت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ"، تقريرًا عن أهم الإنجازات التي حققتها المبادرة على مدار عامين، بداية من انطلاق المبادرة في أكتوبر 2022 بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، واستطاعات تحقيق نجاحات عدة خلال العامين الماضيين كان أبرزها توفير فرص عمل للشباب، وتعميق الصناعات الحديثة وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

ولفت التقرير، إلى أن الشراكات التى عقدتها المبادرة مع رجال الأعمال المصريين والمستثمرين الأجانب، ساهمت فى زيادة نسبة المكون المحلى فى قطاعات الصناعات المختلفة، وذلك من خلال التوسع فى صناعات قائمة، وتعميق وتطوير الصناعات الأخرى حديثًا.

وأضاف التقرير، أن المبادرة نجحت أيضًا فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة، بعد قيام أعضاء المبادرة بالتنسيق والتفاوض مع شركات أجنبية ومصرية وخلق أرضية مشاركة بين الصناع المصريين، بهدف إنشاء كيانات صناعية تشارك بها 24 شركة أجنبية تمثل 14 دولة أجنبية و33 شركة مصرية.

في نفس السياق شارك أحمد سمير، صاحب مصنع تجربته في التعاون مع مبادرة ابدأ، قائلًا إن المبادرة زارت مصنعه مرتين فى المنطقة الصناعية بالبحيرة وقدموا المساعدة اللازمة.



أضاف "سمير"، أن نتائج التعاون مع المبادرة انعكس على زيادة حجم الإنتاج من "قلب الحنفية" للمصانع المحلية، والتصدير للأسواق التركية، وسيتم إنتاج كميات ضخمة من هذا المنتج بسعر تنافسي بما ينعكس على نمو الصادرات المصرية.

أشار أحمد سمير، إلى نتائج المبادرة في تشجيع شركات صينية على فتح مصانع في مصر للتصنيع المحلي في ظل انخفاض تكلفة التصنيع في مصر، لافتًا إلى أن مصنعه يعمل على إعادة تدوير منتج النحاس الأصفر لاستخدامه في تصنيع منتجه النهائي.