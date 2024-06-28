شكرا لقرائتكم خبر عن 10 طرق لترشيد استهلاك الكهرباء بالمستشفيات وتقليل فترات تخفيف الأحمال والان مع تفاصيل الخبر

يقدم ”الخليج 365” مجموعة من النصائح التي تساعد القائمين على إدارة المستشفيات فى ترشيد استهلاك الكهرباء والمساهمة في تقليل عدد ساعات تخفيف الأحمال، وذلك وفقًا لدليل ترشيد الاستهلاك لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وجاءت أهم نصائح توفير الطاقة بالمستشفيات:

1- التقليل من استخدام أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء )HVAC )عندما تكون المساحات غير شاغرة.

2-تطوير ورفع كفاءة أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء )HVAC )من خالل تركيب أنظمة التحكم

للمضخات و المواتير.

3- استبدال أنظمة الإضاءة بمصابيح ليد.

4- إحكام فتحات مجاري الهواء ألنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.

5- إطفاء أو خفت اإلضاءة في األماكن الخالية.

6- أنظمة التحكم الذكية لإلنارة.

7- استبدال معدات المستشفى القديمة بمعدات موفرة للطاقة.

8- إضافة عزل إلى الاجزاء التي عزلها غير كاف أو استبدال العزل التالف.

9- تنفيذ توليد الطاقة في الموقع، مثل األلواح الشمسية أو توربينات الرياح المثبتة ً خارجيا.

10- تركيب أنظمة مشتركة للحرارة والطاقة.

و نصح دليل ترشيد الاستهلاك بالمستشفيات ان هذه الخطوات الفردية يمكن أن تحدث فرقا ، فإن دمج التقنيات الذكية واستخدام أنظمة إدارة الطاقة القائم على التحليالت يمكن أن يؤدي إلى تحسينات على مستوى النظام لتحقيق استدامة أكبر على المدى الطويل.



