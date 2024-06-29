المملكة تستضيف الحدث النهائي لمشروع imocares في لندن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استضافت المملكة الحدث النهائي لمشروع IMOCARES 2023 – 2024 في لندن، وذلك بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية، على هامش الدورة الرابعة والسبعين للجنة التعاون الفني، بحضور أكثر من 30 مندوبًا من أربع دول تم اختيارها للمشاركة في تحدي IMOCARES Marine Global Technology Challenge.

وتضمن الحدث مشاركة 4 دول في المشروع (سانت كيتس ونيفيس، وناميبيا، وموريشيوس، وترينيداد وتوباغو)، حيث يمثل ختامًا لمشروع IMOCARES، الممول بالكامل من قبل المملكة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التعاون بين شمال وجنوب العالم لتحقيق أهداف المنظمة البحرية الدولية لإزالة الكربون من الغازات الدفينة.

كما اشتمل على عدد من العروض التقديمية وحدثًا جانبيًا بعنوان “الشحن المحلي وإزالة الكربون في الخليج 365 النامية”، والذي جمع بين خبراء الصناعة وأصحاب المصلحة لمناقشة القضايا الرئيسية في الصناعة البحرية.

وتعتزم المملكة مواصلة دعمها لمبادرات مثل IMOCARES وتحدي التكنولوجيا البحرية العالمية، والتي تهدف إلى جمع البلدان معًا للعمل على مستقبل أكثر استدامة، معززًا من ابتكار الحلول التعاونية للتحديات الكبرى التي تواجه القطاع البحري ويضمن التكامل في العمل نحو إزالة الكربون.

يذكر أن تحدي IMOCARES Marine Global Technology Challenge الذي تنظمه المنظمة البحرية الدولية (IMO)، يمثل مسابقة رائدة تستهدف مزودي التكنولوجيا البحرية في جميع أنحاء العالم، حيث تساهم في تشجيع المشاركين على تقديم حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المحددة للموانئ والسفن المحلية في أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي.

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