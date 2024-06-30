شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أداء البنوك الأمريكية مع استمرار آثار الأزمة المصرفية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتباين أداء البنوك الأمريكية وسط استمرار آثار الأزمة التي أصابت القطاع المصرفي العام الماضي، حيث قال أكبر بنكين في أمريكا "جيه بي مورجان تشيس" و"مورجان ستانلي" -وهما من ضمن الأكبر في العالم أيضاً- إنهما يعملان على تعزيز توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم في حين أن منافسيهما بنكي "سيتي جروب" و"بنك أوف أمريكا" قدما تقارير أكثر تواضعاً، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية. توزيعات «جيه بي مورجان» قال جيه بي مورجان تشيس أكبر بنك أمريكي من حيث الأصول إنه رفع قيم توزيعاته النقدية الفصلية بنسبة 8.7% إلى 1.25 دولار للسهم وإنه وافق على برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة 30 مليار دولار. أداء «مورجان ستانلي» قالت شركة مورجان ستانلي الشركة إنها رفعت توزيعاتها النقدية بنسبة 8.8% إلى 92.5 سنتًا للسهم ووافقت على خطة إعادة شراء بقيمة 20 مليار دولار. سيتي جروب وبنك أوف أمريكا بينما قال بنك سيتي جروب إنه سيرفع توزيعات أرباحه بنسبة 5.7% إلى 56 سنتا للسهم وأنه سيواصل تقييم عمليات إعادة شراء الأسهم على أساس ربع سنوي.

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من جانبه ذكر بنك أوف أمريكا إنه سيزيد توزيعات أرباحه بنسبة 8٪ إلى 26 سنتا للسهم بينما لم يذكر شيئ عن إصداره مذكرة لإعادة شراء الأسهم. خطط البنوك الأمريكية الكبرى أعلنت البنوك الكبرى عن خططها لتعزيز عوائد رأس المال للمساهمين بعد اجتياز اختبار الكفاءة الإجهاد السنوي الذي أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي.

وفي حين أظهرت جميع البنوك الـ 31 المشاركة في اختبار هذا العام للجهات التنظيمية أنها قادرة على تحمل ركود افتراضي حاد قال بنك جيه بي مورجان يوم الأربعاء إنه قد يتكبد خسائر أعلى مما قال به بنك الاحتياطي الفيدرالي في البداية. تحمل الخسائر ومع ذلك، قال بنك جيه بي مورجان الذي يقع مقره في نيويورك يوم الجمعة إن ذلك لن يؤثر على خطته لاسترداد رأس المال.

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وقال جيمي ديمون ، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورجان، في بيان له :"إن قوة شركتنا تسمح لنا بالاستثمار المستمر في بناء أعمالنا المستقبلية ودفع أرباح مستدامة وإعادة أي رأس مال فائض متبقي إلى مساهمينا كما نراه مناسبًا".

وأشار ديمون إلى أن زيادة أرباح جيه بي مورجان كانت الثانية هذا العام.

لدى جيه بي مورجان تشيس عمليات في جميع أنحاء العالم. بلغ إجمالي أصول جيه بي مورجان تشيس 4.1 تريليون دولار أمريكي وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 337 مليار دولار اعتبارًا من 31 مارس 2024، وفق ما ذكرت شبكة ياهو فاينانس الأمريكية.