شكرا لقرائتكم خبر عن «الصقر للتأمين» توقع عقدا مع «المفتاح لتأجير السيارات» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شركة الصقر للتأمين التعاوني: إنها استلمت تعميدا ،اليوم، من شركة المفتاح لتأجير السيارات المحدودة لإصدار وثيقة تأمين المركبات لتغطية المركبات التابعة للشركة.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تتجاوز قيمة العقد 5% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة وفقا للقوائم المالية المدققة لعام 2023م.

وأضافت أن العقد يشمل تقديم خدمات تأمين المركبات التجارية الشامل لمدة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ 01 يوليو 2024م.

وأوضحت أن مدة العقد لمدة عام ميلادى اعتباراً من 01 يوليو 2024 حتى 30 يونيو 2025.

وتوقعت أن يكون للعقد تأثير إيجابي على نتائج الشركة المالية لعام 2024م.