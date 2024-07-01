شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. القابضة للكهرباء تعلن العودة للعمل بتخفيف الأحمال ساعتين فقط والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك العودة للعمل بجدول تخفيف الأحمال المعلن من قبل مجلس الوزراء لـ تخفيف الأحمال لمدة ساعتين فقط بحد أقصى بداً من الساعة 3 عصراً وحتى الساعة 7 مساء.

وقالت الشركة القابضة لكهرباء مصر، إن مدة الفصل لا تزيد عن ساعتين على كل مشترك اعتباراً من اليوم الاثنين 1 يوليو، على أن يتم توزيع جدول تخفيف الأحمال على محافظات الجمهورية بالكامل.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أنه تم وضع خطة لتخفيف فترة انقطاع الكهرباء وتجاوز الأزمة فى الصيف بتكلفة تقدر بمليار دولار، بجانب التعاقد على شحنات من المازوت تقدر بنحو 300 ألف طن ستصل بداية الأسبوع المقبل بتكلفة 180 مليون دولار، بالإضافة إلى خطة تخفيف فترة انقطاع الكهرباء وتجاوز الأزمة فى الصيف بتكلفة تقدر بمليار دولار.

وأوضح رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفي، أن شهر يونيو شهد 3 موجات حارة غير مسبوقة، قائلا: "أمس اقتربنا من استهلاك 36 جيجا من استهلاك الكهرباء بسبب درجات الحرارة"، مشيرًأ إلى أن مصر توقفت عن التصدير منذ 3 سنوات بسبب حجم الاستهلاك المتزايد.