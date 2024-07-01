شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الاثنين 1-7 - 2024 مقابل الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالإثنين، 01 يوليو 2024 01:08 م
ينشر الخليج 365 اليوم الاثنين 1 - 7 - 2024، سعر الجنيه الاسترالينى مقابل الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك المركزى 60.67 جنيه للشراء، و60.85 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى المصرى سجل 60,81 للشراء، 61.16 جنيه للبيع.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفي وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى
وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:
60.67 جنيه للشراء.
60.85 جنيه للبيع.
60.81 جنيه للشراء.
60.16 جنيه للبيع.
60.77 جنيه للشراء.
61.12 جنيه للبيع.
60.77 جنيه للشراء.
61.14 جنيه للبيع.
60.80 جنيه للشراء.
61 جنيه للبيع.
60.55 جنيه للشراء.
60.88 جنيه للبيع
60.88 جنيه للشراء
61.12 جنيه للبيع
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