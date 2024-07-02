شكرا لقرائتكم خبر عن مدعومة بتوقعات بعجز في الإمدادات.. ارتفاع الأسعار العالمية للبترول اليوم والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الإثنين الموافق 1-7-2024.

وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية اليوم الأثنين ارتفعت مدعومة بتوقعات بعجز في الإمدادات ناجم عن ذروة استهلاك الوقود في الصيف وتخفيضات أوبك + في الربع الثالث على الرغم من أن الرياح المعاكسة للاقتصاد العالمي وارتفاع الإنتاج من خارج أوبك + حدث من المكاسب.

وسجلت أسعار خام القياس العالمى برنت 85.60 دولار للبرميل.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82.15دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 86.05دولار للبرميل.