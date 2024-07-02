شكرا لقرائتكم خبر عن مدعومة بتوقعات بعجز في الإمدادات.. ارتفاع الأسعار العالمية للبترول اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت -مروة الغولالإثنين، 01 يوليو 2024 09:00 م
نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الإثنين الموافق 1-7-2024.
وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية اليوم الأثنين ارتفعت مدعومة بتوقعات بعجز في الإمدادات ناجم عن ذروة استهلاك الوقود في الصيف وتخفيضات أوبك + في الربع الثالث على الرغم من أن الرياح المعاكسة للاقتصاد العالمي وارتفاع الإنتاج من خارج أوبك + حدث من المكاسب.
وسجلت أسعار خام القياس العالمى برنت 85.60 دولار للبرميل.
وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82.15دولار للبرميل .
وسجل خام أوبك 86.05دولار للبرميل.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز