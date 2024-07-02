شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: الانتهاء من تطوير 1670 مدرسة و306 وحدات صحية و242 إسعاف والان مع تفاصيل الخبر

انتهت المبادرة الرئاسية " حياة كريمة من تنفيذ 7600 مشروع إنشائي بتكلفة إجمالية 66 مليار جنيه، فى إطار المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"، التى تستهدف تحسين جودة الحياة فى 52 مركزا فى نطاق 20 محافظة ريفية، يستفيد منها 18 مليون مواطن فى حوالى 1500 قرية.

وأشار تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن محافظة البحيرة تصدرت باقى المحافظات فى عدد المشروعات المنتهية بنسبة حوالى 17%، تليها سوهاج بنسبة 13%، ثم قنا 11%، والمنوفية 8%، وأسيوط 6%.

وحول التوزيع القطاعى للمشروعات المنتهية أشار التقرير إلى إنه تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 1670 مدرسة، تتضمن أكثر من 11 ألف فصل، بما يساهم فى خفض كثافة الفصول، و306 وحدة صحية و242 وحدة إسعاف لتحسين الخدمات الصحية، فضلًا عن 550 مشروع فى قطاع مياه الشرب، وإنشاء وتطوير 100 محطة لمياه الشرب، و100 مشروع لتوصيل خدمات الصرف الصحى و3 محطات معالجة فى محافظتى الشرقية والمنوفية، وحوالى 500 مشروع لإنشاء وتطوير مراكز الشباب، علاوةً على 172 مجمع خدمات حكومية، و148 مجمع خدمات زراعية.

وعن مشروعات المرحلة الثانية، تستهدف تحسين جودة الحياة فى المناطق الريفية، والتى تتضمن خدمات البنية التحتية والتنمية البشرية، فضلاً عن تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل اللائق، يستفيد منها 1667 قرية فى 20 محافظة ريفية بإجمالى عدد مستفيدين 22 مليون مواطن.