شكرا لقرائتكم خبر عن «دله الصحية»: إنشاء صندوق عقاري لتطوير الأراضي بـ1.2 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة دله للخدمات الصحية، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع كل من شركة الجزيرة للأسواق المالية (الجزيرة كابيتال)، وشركة دلة العقارية، وشركة تطوير، لإنشاء صندوق عقاري خاص بقيمة تقديرية تتجاوز 1.2 مليار ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الصندق سيملك الأراضي المملوكة والمتجاورة لدله الصحية ودله العقارية، والواقعة بمدينة الرياض على طريق الملك فهد في حي النخيل.

وأضافت أن الصندوق سيعمل على تطوير الأراضي، فيما ستقوم الشركة بالدخول بالأراضي المملوكة من قبلها كمستثمر عيني، بينما ستقوم دله العقارية بالدخول بالأرض المملوكة من قبللها كمستثمر عيني.

ونوهت بأن تطوير ستدخل كمستثمر نقدي، فيما ستنفذ برنامج التطوير الإنشائي من خلال تطوير مشروع متعدد الاستخدامات يحتوي على مساحات تجارية ومكتبية وفندقية وقطاع رعاية صحية حسب الدراسة المبدئية المعتمدة.

وستتولى الجزيرة كابيتال استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بتأسيس الصندوق ثم تتولى مهام إدارة الصندوق بصفتها مديرا للصندوق.

وكانت شركة دله للخدمات الصحية قد وقعت في 13 أكتوبر 2022 مذكرة تفاهم غير ملزمةمع شركة دله العقارية لاستثمار الأراضي المملوكة والمتجاورة من قبل الطرفين والواقعة بمدينة الرياض على طريق الملك فهد في حي النخيل وذلك من خلال إنشاء كيان قانوني يمتلك الأراضي.

وأعلنت الشركة في 13 أبريل 2023، تمديد مذكرة التفاهم مع دله العقارية، فيما أعلنت استلامها الدراسات من قبل الاستشاريين المعينين ويقوم الطرفين حاليا بتقييم هذه الدراسات وبما يخدم توسعات مستشفيات دله.