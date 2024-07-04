الاقتصاد

«ريدان الغذائية»: افتتاح فرع جديد في مدينة جدة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة ريدان الغذائية افتتاح فرعها الجديد بمدينة جدة وذلك مساء اليوم الخميس 28 ذي الحجة 1445هـ الموافق 04 يوليو 2024م، والواقع في حي الوزيرية شارع أبي عبدالله العياشي.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن افتتاح الفرع يأتي ضمن سلسلة المطاعم التابعة لها في مدينة جدة.
ونوهت بأن الأثر المالي لهذا الفرع الجديد على إيرادات الشركة سيكون خلال الربع الثالث لعام 2024م.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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