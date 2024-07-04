شكرا لقرائتكم خبر عن «ريدان الغذائية»: افتتاح فرع جديد في مدينة جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة ريدان الغذائية افتتاح فرعها الجديد بمدينة جدة وذلك مساء اليوم الخميس 28 ذي الحجة 1445هـ الموافق 04 يوليو 2024م، والواقع في حي الوزيرية شارع أبي عبدالله العياشي.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن افتتاح الفرع يأتي ضمن سلسلة المطاعم التابعة لها في مدينة جدة.

ونوهت بأن الأثر المالي لهذا الفرع الجديد على إيرادات الشركة سيكون خلال الربع الثالث لعام 2024م.