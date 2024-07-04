الاقتصاد

«بن داود» توقع مذكرة مع «المجموعة الإقليمية» لافتتاح فروع في قطر

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة بن داود القابضة مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة المجموعة الإقليمية بدولة قطر لمنحها أحقية الامتياز التجاري لافتتاح 8 فروع للعلامة التجارية "بن داود" بدولة قطر.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تلك الخطوة تتوافق مع الرؤية الاستراتيجية لشركة بن داود القابضة بالتوسع الجغرافي لأنشطتها فى منطقة الخليج العربي.

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وأضافت أن مدة المذكرة: 12 شهرا، متوقعة أثرا إيجابيا لأنشطة الشركة بعد توقيع الاتفاقية النهائية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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