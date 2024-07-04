شكرا لقرائتكم خبر عن «بن داود» توقع مذكرة مع «المجموعة الإقليمية» لافتتاح فروع في قطر والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة بن داود القابضة مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة المجموعة الإقليمية بدولة قطر لمنحها أحقية الامتياز التجاري لافتتاح 8 فروع للعلامة التجارية "بن داود" بدولة قطر.وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تلك الخطوة تتوافق مع الرؤية الاستراتيجية لشركة بن داود القابضة بالتوسع الجغرافي لأنشطتها فى منطقة الخليج العربي.وأضافت أن مدة المذكرة: 12 شهرا، متوقعة أثرا إيجابيا لأنشطة الشركة بعد توقيع الاتفاقية النهائية.