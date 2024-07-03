الاقتصاد

بالأرقام.. الاسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو

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واس - لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الاسترليني يوم الثلاثاء ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".
وتداول الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2684 دولار أمريكي، بزيادة 0.32%، كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1807 يورو بزيادة 0.26%.

انخفاض البورصة البريطانية

أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملات الثلاثاء على انخفاض.
وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية - تراجعًا بنسبة 0.56%، ما يعادل 45.56 نقطة، ليصل عند مستوى 8121.20 نقطة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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