شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. الاسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الاسترليني يوم الثلاثاء ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وتداول الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2684 دولار أمريكي، بزيادة 0.32%، كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1807 يورو بزيادة 0.26%.

انخفاض البورصة البريطانية

أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملات الثلاثاء على انخفاض.

وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية - تراجعًا بنسبة 0.56%، ما يعادل 45.56 نقطة، ليصل عند مستوى 8121.20 نقطة.