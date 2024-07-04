شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السيرة الذاتية الكاملة لمحمد الشيمى وزير قطاع الأعمال العام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الحليم سالمالأربعاء، 03 يوليو 2024 09:17 م
أعلنت وزارة قطاع الأعمال في بيان لها منذ قليل عن السيرة الذاتية لمحمد ابراهيم الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام الجديد.. تعرف عليها
حاصل علي بكالوريوس هندسة جامعة عين شمس تخصص كهرباء القوى وهندسة الآلات لعام 1985 دبلوم إدارة المشروعات من الجامعة الأمريكية بالقاهرة المستوى التخصصي لعام 2001
أكثر من 36 عاما من الخبرات المهنية:ومنها
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب - CEO & MD
شركة كادينس للطاقة والاستشارات الهندسية وتطوير المشروعات - (Energy Cadence)
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب - CEO & MD
شركة كونكورد للهندسة والمقاولات - CONCORD EC
منذ مايو 2023
من اكتوبر 2021 الى مايو 2023
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - Chairman & MD من سبتمبر 2018 إلى أكتوبر 2021
شركة مصر للصيانة (صان (مصر) - EMC
رئيس مجلس الإدارة - Chairman شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول - GANOPE
وكيل أول الوزارة لشئون المشروعات
وزارة البترول والثروة المعدنية - MOP
من أغسطس 2017 إلى سبتمبر 2018
من يناير 2017 إلى أغسطس 2017
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - Chairman & MD
شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجيت) - PETROJET
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
شركة مصر للصيانة صان مصر) - EMC
من نوفمبر 2012 الى يناير 2017
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - Chairman & MD الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو القاهرة - Cairo Metro
من نوفمبر 2011 إلى نوفمبر 2012
من مارس 2009 الى نوفمبر 2011
شغل عضوية مجلس إدارة كلا من:
عضو مجلس إدارة جمعية البترول المصرية
عضو مجلس إدارة شركة الاهرام للاستثمار
. عضو المجلس الأعلى للنقل - جمهورية مصر العربية . . شركة الشرق الأوسط للصهاريج وخطوط أنابيب البترول.
شركة ميناء القاهرة الجوي - Cairo Airport
. شركة الحفر المصرية - EDC
MIDTAP
. الشركة المصرية الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية
. الشركة المصرية للغازات الطبيعي - GASCO.
ENPPI- الشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية .
ERMAS . الشركة العربية للمشروعات والصيانة بالمملكة العربية . شركة ثروة للبترول - Tharwa
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