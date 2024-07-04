شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الطلب على النفط فى دول أفريقيا بـ100 ألف برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع طلب دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على النفط خلال الربع الأول من عام 2024 بشكل ملحوظ بلغ 680 ألف برميل يوميا، أي بنسبة 1.2% على أساس فصلي، ليصل إلى نحو 57.9 مليون برميل يوميا، وهو مستوى مرتفع بنحو 2 مليون برميل يوميا، أى بنسبة 3.5% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضى وذلك وفقا لتقرير الربع سنوى التقرير الربع السنوى حول الأوضاع البترولية العالمية.

وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" أنه ضمن تلك الدول، انخفض الطلب على النفط في دول أفريقيا في الربع الأول من عام 2024 بنحو 100 ألف برميل يوميا مقارنة بالربع السابق ليبلغ نحو 4.6 مليون برميل يوميا، وهو مستوى مرتفع بمقدار 50 ألف برميل يوميا على أساس سنوى.

بينما استقر طلب منطقة الشرق الأوسط عند نفس المستوى المسجل خلال الربع السابق البالغ نحو 8.8 مليون برميل يوميا، هذا وقد استقر أيضاً طلب الدول العربية على النفط عند نفس مستوى الربع السابق والربع المماثل من العام الماضي وهو حوالي 7.5 مليون برميل يوميا أي ما يشكل نحو 13% من إجمالي طلب دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الربع الأول من عام 2024، ويأتي ذلك بدعم من الطلب على وقود وسائل النقل وسط نشاط اقتصادي قوي في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق، فضلاً عن تزايد الطلب على المواد الأولية مثل النافتا في ظل التركيز الحالي على تطوير قطاع البتروكيماويات.

وفيما يخص طلب الدول الآسيوية فقد شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الربع الأول من عام 2024 بلغ نحو 730 ألف برميل يوم مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 31.7 مليون برميل يوم، وهو مستوى مرتفع بنحو 1.5 مليون برميل يوم مقارنة بنظيره المسجل خلال العام الماضي.