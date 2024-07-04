شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 4-7-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 4-7-2024.

البورصة تربح 5 مليارات جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي، والشرقية-إيسترن كومباني، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 بضغوط عمليات جني الأرباح، وسط تداولات بلغت 3.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.908 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 3.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 96.3 ألف عملية لعدد 209 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 89.79% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.15%، والعرب على 5.06%، واستحوذت المؤسسات على 25.33% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.66%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 8 ملايين جنيه، 3 ملايين جنيه، 45.6 مليون جنيه، 125.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 121.4 مليون جنيه، 60.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 28364 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 34726 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 12257 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 6222 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 9057 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 2768 نقطة، بينما زاد مؤشر تميز بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 6441 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1677 نقطة.

وصعدت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 81 شركة، ولم تتغير مستويات 61 شركة.

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.332 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.86%.

- حق اكتتاب شركة التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس 2 بسعر إغلاق 1.207 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.69%.

- رمكو لإنشاء القرى السياحية بسعر إغلاق 1.999 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.99%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 27.480 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.97%.

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 0.787 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.93%.

- حق اكتتاب شركة أسمنت سيناء-2 بسعر إغلاق 0.217 جنيه بنسبة تراجع بلغت 34.83%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 23.230 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.12%.

- الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف بسعر إغلاق 0.265 دولار بنسبة تراجع بلغت 3.64%.

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 13.890 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.61%.

- كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بسعر إغلاق 0.323 بنسبة تراجع بلغت 3.29%.