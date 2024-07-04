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شكرا لقرائتكم خبر عن "الصناعة" تستعرض التبادل التجاري بين المملكة وأفريقيا بمؤتمر لندن "إندابا" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شارك وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية لإدارة الموارد التعدينية عبدالرحمن بن خالد البلوشي، في مؤتمر لندن "إندابا"، المقام في العاصمة البريطانية، الذي يسلط الضوء على الدور الحاسم الذي تؤديه أفريقيا في توفير المعادن والموارد المعدنية اللازمة للمستقبل.
وتطرّق في حديثه بجلسة بعنوان "الاستثمار في الموارد والتعدين في أفريقيا"، إلى الروابط التاريخية العميقة التي تربط المملكة العربية السعودية بالقارة الأفريقية والتعاون المتبادل، الذي يأتي كخطوة استراتيجية تهدف إلى خلق منافع متبادلة في تنمية الموارد الطبيعية، وبناء البنية التحتية، ودعم التنويع الاقتصادي.
وأكّد وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية لإدارة الموارد التعدينية، أن تعاون المملكة العربية السعودية مع أفريقيا يهدف إلى إحداث تأثيرات مستدامة وإيجاد منافع متبادلة، بما في ذلك زيادة التجارة، وتوفير فرص العمل، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز العلاقات الاقتصادية لتحقيق الازدهار للمملكة العربية السعودية والدول الأفريقية.
وتطرّق في حديثه بجلسة بعنوان "الاستثمار في الموارد والتعدين في أفريقيا"، إلى الروابط التاريخية العميقة التي تربط المملكة العربية السعودية بالقارة الأفريقية والتعاون المتبادل، الذي يأتي كخطوة استراتيجية تهدف إلى خلق منافع متبادلة في تنمية الموارد الطبيعية، وبناء البنية التحتية، ودعم التنويع الاقتصادي.
تعزيز العلاقات الاقتصاديةوأوضح أنه على مدى العقود الأربعة الماضية، ساهم الصندوق السعودي للتنمية بأكثر من 10 مليارات دولار بصفتها مساعدات لتطوير البنية التحتية في البلدان الأفريقية، في حين مول البنك الإسلامي للتنمية مشاريع بقيمة أكثر من 220 مليار دولار، مشيرًا إلى أن التبادل التجاري بين المملكة وأفريقيا شهد نموًا كبيرًا، حيث ارتفع من 17 مليار دولار في عام 2012 إلى 44 مليار دولار في عام 2023.
وأكّد وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية لإدارة الموارد التعدينية، أن تعاون المملكة العربية السعودية مع أفريقيا يهدف إلى إحداث تأثيرات مستدامة وإيجاد منافع متبادلة، بما في ذلك زيادة التجارة، وتوفير فرص العمل، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز العلاقات الاقتصادية لتحقيق الازدهار للمملكة العربية السعودية والدول الأفريقية.