شكرا لقرائتكم خبر عن السوق السعودي يستقبل رائعة هافال الجديدة جوليان برو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشنت شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة، الوكيل المعتمد لشركة جريت وول موتور رسمياً الموديل الجديد من سيارات هافال وهي جوليان برو في السوق السعودي خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في معرض الشركة الرئيسي بطريق المدينة في جدة.

وظهرت سيارة هافال جوليان برو الجديدة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر مزود بشاحن توربيني ينتج قوة 148 حصاناً وعزم دوران يبلغ 220 نيوتن متر.

وتعكس جوليان برو روعة التصميم الخارجي بلمسة عصرية رياضية تبرز شخصية السيارة، إضافة إلى الحفاظ على مواصفات متقدمة للسلامة.

وتأتي داخلية سيارة هافال جوليان برو بمقاعد جلدية وتصميم أنيق وفتحة سقف بانورامية، وتوفر مجموعة واسعة من التقنيات لسهولة الوصول إلى الأنظمة المتقدمة ووسائل الترفيه التي تحتويها هذه السيارة الرائعة.

وفي كلمته أثناء الحفل رحّب المهندس ماجد الشهراني المدير العام التنفيذي لشركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة بالحضور، وذكر في كلمته "لقد بنينا الثقة بين عملائنا في شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة، ووضعنا نصب أعيننا هدف تحسين تجربة عملائنا بتقديم منتجات تتّسم بالجودة العالية مدعومة بخدمات ما بعد البيع. نستطيع القول بأننا ولله الحمد استطعنا أن نكتسب مكانة في سوق السيارات السعودي."

وتابع: "لقد حققنا معاً خطوات رائدة، وقمنا بتوسيع شبكة خدماتنا وأعمالنا في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وسنواصل تنمية علاقتنا المبنية على الثقة والاحترام مع جميع عملائنا."

ومن شركة جريت وول موتور، تحدث مدير التسويق والمبيعات السيد صني بهات قائلاً: "في بداية هذا العام، أطلقنا إستراتيجية ONE GWM الجديدة، وتمثل هافال جوليان برو أول جيل يتوافق مع هذه الإستراتيجية. وخلال هذا العام نحن متحمسون أيضاً لمواصلة هذا الزخم مع إطلاق المزيد من سيارات Haval SUV كإطلاق الجيل الجديد للـ H9 بنهاية الربع الثالث من هذا العام."

وذكر في كلمته أيضًا: "في GWM، نحن ملتزمون تماماً بتحسين تجربة عملائنا في المملكة العربية السعودية، لقد استثمرنا في منشآت متطوّرة مثل مركز توزيع قطع الغيار ومقر إقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، مما يضمن سهولة الوصول إلى قطع الغيار الأصلية وخدمة عملاء متقدّمة."