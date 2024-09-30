نجم الأهلي السابق: نجلي لا يتحدث منذ 3 أيام بسبب خسارة السوبر الإفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - قال محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق، إن حصول الأهلي على هذه الصدمة هو من حظ النادي، والفريق هو من عمل ذلك في نفسه.

وأضاف محمد الجليل، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، أن البعض قال إن الأهلي سيربح بالثلاثة والبعض قال إن على الزمالك ألا يسافر.

واختتم محمد عبد الجليل: نجلي لا يتحدث منذ 3 أيام بسبب الصدمة من المباراة، ولا يريد أن يتحدث عنها.

نجح نادي الزمالك في التتويج ببطولة السوبر الأفريقي على حساب الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4/3، في المباراة المقامة الآن على ملعب المملكة آرينا في العاصمة السعودية الرياض بنهائي كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم.

جاء الهدف من ركلة جزاء عن طريق النجم وسام أبو علي في الدقيقة 42 من الشوط الأول.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للأهلي بعد تدخل عنيف من اللاعب حمزة المثلوثي على قدم أكرم توفيق.

وأدرك ناصر منسي هدف التعادل في الدقيقة 77 من عمر المباراة من تسديدة أرضية على إثر عرضية متقنة من عمر جابر.

وتعد مواجهة السوبر الأفريقي المباراة هى الثانية من نوعها بين الطرفين فى نهائى البطولة الأفريقية، إذ كانت المباراة الأولى فى عام 1994، وانتهت لصالح الفريق الأبيض بنتيجة 1-0.

وجمع بين الأهلى والزمالك العديد من المواجهات خارج مصر فى أكثر من مسابقة على الصعيد المحلى والقارى، وكانت المباراة الأولى التى جمعت بين الأهلى والزمالك خارج مصر، فى نهائى السوبر الأفريقى 1994، إذ كانت تلك المباراة فى جنوب أفريقيا وانتهت لصالح الزمالك بنتيجة 1-0.