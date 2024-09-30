تقرير قمصان يُبرّئ أمام عاشور وأفشة من "خناقة" السوبر الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - قدم سامي قمصان مدرب الأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة تقريراً لمحمود الخطيب رئيس النادي عن رحلة الفريق الأخيرة للسعودية التي خسر خلالها الفريق بطولة السوبر الأفريقي أمام الزمالك.

والتقطت عدسات الكاميرات التليفزيونية مشاهدة كلامية بين إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة عقب خسارة الأهلي السوبر المصري امام الزمالك على ملعب المملكة آرينا يوم الجمعة في المملكة العربية السعودية.

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و 10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام " شهد التقرير تبرأة أفشة وامام عاشور من التراشق بالألفاظ عقب مباراة السوبر ، وأكد أن الثنائي كان يتناقش في أمور فنية عقب المباراة بصوت عال ولم يدخلا في تراشق أو خناقة كما زعمت بعض الصفحات والمواقع ".

الاهلي يعلن إصابة محمد هاني بجزع في الرباط الصليبي

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن الأشعة النهائية التي أجراها محمد هاني لاعب الفريق، عقب إصابته في مباراة السوبر الإفريقي الأخيرة.

أثبتت وجود جزع في الرباط الصليبي الخلفي للركبة، ويحتاج إلى برنامج تأهيلي سوف يبدأ في تنفيذه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان محمد هاني تعرض للإصابة خلال مشاركته في السوبر الإفريقي أمام الزمالك، ليغادر أرضي ملعب المملكة أرينا.