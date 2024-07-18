شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تغلق على ارتفاع جماعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات يوم الأربعاء.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 34 مليار جنيه ليصل إلى 1.931 تريليون جنيه، بعد تداولات بالسوق بلغت نحو 3.6 مليارات جنيه.

ارتفاع المؤشرات الرئيسية

وارتفع مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 1.84% ليبلغ 28340 نقطة.

كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 1.51% مسجلًا 6426 نقطة.

وأضاف مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا نحو 1.64% لينهي التعاملات عند مستوى 9270 نقطة.