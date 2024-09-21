اصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة تحديثا جديدا لحصيلة الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت امس، وفيه ان عدد الشهداء ارتفع إلى سبعة وثلاثين شخصا.
تجدر الاشارة الى ان أعمال رفع الانقاض مستمرة وبشكل متواصل حتى الساعة.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: 37 شهيدا في تحديث لحصيلة الغارة على الضاحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.