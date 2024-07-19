بالتعاون مع مجموعة النويس الإماراتية .. مصر تواجه صيف 2025 بالطاقة الشمسية

الشارقة - اميمة ياسر - وافق مجلس الوزراء المصري على العرض المقدم من شركة "أميا باور" إحدى شركات مجموعة "النويس" الإماراتية للاستثمار، لتنفيذ مشروعات إضافية للطاقة المتجددة في مصر حتى صيف 2025.

وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، وذكر المجلس اليوم "إن المشروعات تتضمن إضافة قدرة 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية بعد الانتهاء من مشروع "أبيدوس" للطاقة الشمسية الجاري تنفيذه بقدرة 500 ميغاواط. كما تشمل إضافة 1500 ميغاواط من الطاقة المتجددة، طاقة شمسية وطاقة رياح، وربطها بالشبكة القومية للكهرباء بعد الانتهاء من مشروع الطاقة الشمسية الإضافي بقدرة 1000 ميغاواط، وتنفيذ مشروع "أمونت" لطاقة الرياح الجاري بقدرة 500 ميغاواط، بالإضافة إلى نظام التخزين بالبطاريات".