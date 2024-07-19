الاقتصاد

تراجع أسعار الذهب إلى 2424.34 دولارا للأوقية

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تراجعت أسعار الذهب اليوم لكنها تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي في ظل توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر المقبل.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 2424.34 دولارا للأوقية (الأونصة) لكنه سجل ارتفاعا 0.7 % حتى الآن هذا الأسبوع، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 % إلى 2426.10 دولارات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.8 % إلى 29.54 دولارا للأوقية، فيما انخفض البلاتين 0.5 % إلى 962.65 دولارا، وخسر البلاديوم 0.4 % إلى 926.50 دولارا حيث تتجه المعادن الثلاثة لتكبد خسائر أسبوعية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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