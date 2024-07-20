مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

أغلقت مؤشرات الأسهم أسواق تداول الأسهم الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.

فقد تراجع مؤشر “داو جونز” الصناعي بمقدار 377.49 نقطة، أو 0.9% ، ليصل إلى 40287.53 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 39.59 نقطة، أو 0.7%، ليصل إلى 5505 نقاط.

وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 144.28 نقطة، أو 0.8%، ليصل إلى 17726.94 نقطة.

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