الاقتصاد

تراجع أسعار الذهب إلى 2399.13 دولارا للأوقية

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الذهب

الخليج 365 - متابعات

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 2% أمس الجمعة مع ارتفاع الدولار ووسط عمليات جني أرباح عقب صعود المعدن الأصفر إلى أعلى مستوى على الإطلاق في وقت سابق من الأسبوع بعد تزايد التوقعات بخفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة في سبتمبر.

وبحلول الساعة 1709 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.9 % إلى 2399.13 دولارا للأوقية، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.2 % إلى 2401.30 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 3.2 % إلى 29.11 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.6 % إلى 962.05 دولارات، وخسر البلاديوم 2.8 % إلى 904.25 دولارا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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