الشارقة - اميمة ياسر - استقر سعر الدولار اليوم السبت 20 يوليو 2024 في مواقع البنوك، وماكينات الصراف الآلي.

وسجل سعر الدولار ارتفاعا بنحو 25 قرشا على مدار الأسبوع.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 48.18 جنيه للشراء و 48.31 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي 48.2 جنيها للشراء 48.3 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر

وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر إلى 48.2 جنيها للشراء 48.3 جنيه للبيع

سعر الدولار تحديث يومي

ناهز سعر الدولار اليوم في بنك الاسكندرية نحو 48.21 جنيه للشراء 48.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي

سجل سعر اليورو في البنك المركزي 52.66 جنيه للشراء و 52.83 جنيه للبيع.

اليورو في البنك الأهلي

جاء سعر اليورو في البنك الأهلي بنحو 52.66 جنيه للشراء و 52.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في مصر

حقق سعر اليورو في بنك مصر نحو 52.66 جنيه للشراء و 52.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو تحديث يومي

وصل سعر اليورو في بنك الاسكندرية إلى 52.65 جنيه للشراء و 52.85 جنيه للبيع.